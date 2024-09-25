У Київській області працює ППО через ворожі безпілотники

У Київській області пізно ввечері 25 вересня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною є фіксація руху ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про бойову роботу оборонців неба над Київською областю стало відомо близько пів на дванадцяту ночі.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - розповіли в адміністрації.
Також в ОВА закликали місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, та дотримуватися інформ-тиші.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в заяві КОВА.
Перед тим (о 23.118) у командуванні Повітряних сил попереджали про рух "Шахедів" у бік Київської області.
"Київщина, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини та Черкащини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - передали військові.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 вересня війська РФ запустили по Україні ракету "Іскандер", дві Х-59/69, одну невстановленого типу та 81 "Шахед". У результаті протиповітряної боротьби було знищено 66 із цих безпілотників.
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