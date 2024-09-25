У Київській області працює ППО через ворожі безпілотники

Про бойову роботу оборонців неба над Київською областю стало відомо близько пів на дванадцяту ночі.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - розповіли в адміністрації.

Також в ОВА закликали місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, та дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в заяві КОВА.

Перед тим (о 23.118) у командуванні Повітряних сил попереджали про рух "Шахедів" у бік Київської області.

"Київщина, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини та Черкащини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - передали військові.