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У Київській області працювала ППО через "Шахеди" (оновлено)

Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у ніч проти 11 вересня почали роботу сили та засоби протиповітряної оборони. Причиною стала фіксація ворожих дронів-камікадзе у небі над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) в Telegram.

Про роботу ППО у Київській області в адміністрації заявили о 02.22. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні КОВА.

Також місцевих жителів закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в інтернеті роботу оборонців українського неба.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в КОВА.

Оновлено: відбій тривоги

О 02:50 у КОВА заявили про відбій загрози щодо ворожих повітряних атак для Київської області.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 10 вересня був зафіксований запуст російськими військами ударних безпілотників по України для чергової повітряної атаки. Відповідно, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

За даними від Командування Повітряних сил ЗСУ станом на пів на другу ночі, рух "Шахедів" спостерігався у Полтавській області, у бік Київської та Чернігівської областей, а також у Херсонській та Миколаївській областях.

Пізніше військові попередили жителів Кривого Рогу про фіксацію дронів-камікадзе противника у районі міста.

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Київська областьППОАтака дронів