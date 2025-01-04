Росіяни дронами атакували Антонівку під Херсоном: є поранені
4 січня російські війська дронами атакували селище Антонівка, під Херсоном. Поранені люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської МВА Романа Мрочка.
"Близько 8.00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік", - розповів він.
За даними Мрочка, наразі він ушпиталений, медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.
Кількість поранених зросла до чотирьох
Пізніше кількість поранених в Антонівці почала зростати та досягла чотирьох постраждалих.
Окрім 71-річного чоловіка:
- до лікарні у стані середньої тяжкості доставлено 43-річного чоловіка з Антонівки. Внаслідок скину вибухівки з дрону у нього відкритий перелом та обширні рвані рани нижніх кінцівок;
- ще один постраждалий з Антонівки звернувся до лікарів. 65-річний чоловік близько 9.30 внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Стан потерпілого середньої тяжкості;
- до медиків звернулась і 62-річна жінка. В неї вибухова травма, уламкове поранення та перелом лівої гомілки. Наразі потерпілу ушпиталено.
Обстріли Херсона та області
Антонівка - селище в Україні, у Херсонській міській громаді Херсонського району Херсонської області. Населення - 12 790 осіб. До 2020 року - адміністративний центр Антонівської селищної ради у Дніпровському районі міста Херсон, якій було підпорядковане селище Молодіжне.
Антонівка знаходиться на території правобережної частини регіону та була звільнена з окупації разом з Херсоном восени 2022 року. Лівобережна частина області і досі залишається захопленою РФ.
Попри повернення під контроль ЗСУ, окупанти постійно обстрілюють Антонівку. Наприклад, в кінці жовтня російські війська атакували дроном бригаду швидкої допомоги в Антонівці Херсонської області. Лікарі саме надавали допомогу постраждалим після попередньої атаки БПЛА.
А 1 жовтня росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона. Тоді загинули семеро людей.
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