Росіяни дронами атакували Антонівку під Херсоном: є поранені

4 січня російські війська дронами атакували селище Антонівка, під Херсоном. Поранені люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської МВА Романа Мрочка.

Пізніше кількість поранених в Антонівці почала зростати та досягла чотирьох постраждалих.

За даними Мрочка, наразі він ушпиталений, медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.

"Близько 8.00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік", - розповів він.

Обстріли Херсона та області

Антонівка - селище в Україні, у Херсонській міській громаді Херсонського району Херсонської області. Населення - 12 790 осіб. До 2020 року - адміністративний центр Антонівської селищної ради у Дніпровському районі міста Херсон, якій було підпорядковане селище Молодіжне.

Антонівка знаходиться на території правобережної частини регіону та була звільнена з окупації разом з Херсоном восени 2022 року. Лівобережна частина області і досі залишається захопленою РФ.

Попри повернення під контроль ЗСУ, окупанти постійно обстрілюють Антонівку. Наприклад, в кінці жовтня російські війська атакували дроном бригаду швидкої допомоги в Антонівці Херсонської області. Лікарі саме надавали допомогу постраждалим після попередньої атаки БПЛА.

А 1 жовтня росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона. Тоді загинули семеро людей.

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