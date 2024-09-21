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В Киевской области работает ПВО из-за беспилотников противника

Суббота 21 сентября 2024 23:40
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В Киевской области работает ПВО из-за беспилотников противника Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области поздно вечером, 21 сентября, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - передали в администрации.

В ОВА призвали жителей Киевской области находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги, а также просили соблюдать информацию.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении КОВА.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 21 сентября в Воздушных силах ВСУ заявили, что был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе для очередной атаки по Украине. Из-за "Шахедов" была объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Добавим, что вражеские воздушніе цели были замечены в небе над несколькими регионами как на севере и в центре страны, так и на юге и востоке.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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