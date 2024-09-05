ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області працює ППО

Четвер 05 вересня 2024 00:15
UA EN RU
У Київській області працює ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області під час повітряної тривоги працює протиповітряна оборона. Тривогу оголошено через атаку з боку Росії ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні КОВА.

Пізно ввечері, 4 вересня, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривога є і в інших областях України. Причиною тривоги стала загроза балістики.

Удари Росії по Україні

Вже кілька місяців поспіль Росія систематично завдає ударів з повітря по території України з метою завдати максимальних збитків енергетичній інфраструктурі перед настанням холодів, аби вбити якомога більше українців, а тих, хто залишиться, підкорити, зробивши з них росіян. Через недостатнє постачання західними партнерами засобів ППО і їхню заборону на завдання далекобійної західною зброєю ударів вглиб РФ Москва уразила велику кількість енергетичної інфраструктури. в Україні діють графіки відключення електроенергії. Наприклад, в Києві останніми днями світла немає більшу частину доби.

Західні партнери України щодня заявляють про те, що працюють над зміцненням ППО України. Чому це не призводить до відповідних практичних кроків в необхідних обсягах, невідомо.

Вчора, 4 вересня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що західні союзники можуть зняти обмеження для українських військових на удари по Росії переданою зброєю, для такого кроку є перспективи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ