У Київській області працювала ППО

У Київській області під час повітряної тривоги через загрозу балістики пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні Сили попередили Київську, Чернігівську, Полтавську, Житомирську області про ракетну небезпеку.
Станом на 06:14 оголошено відбій повітряної тривоги у столиці.
Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Повідомлялося також про загрозу балістики. Вибухи чули у Хмельницькій області.
З лютого 2022 року Росія періодично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.
Щоб ефективно боротися з цими загрозами Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони, а також дозволу західних партнерів на застосування отриманого від них озброєння по території Росії, щоб уражати повітряні і морські носії ракет. Такого дозволу досі немає, тому Росія фактично безперешкодно продовжує вбивати мирне українське населення і нищити цивільну інфраструктуру.
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