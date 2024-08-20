У Київській області працювала ППО

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні Сили попередили Київську, Чернігівську, Полтавську, Житомирську області про ракетну небезпеку.

Станом на 06:14 оголошено відбій повітряної тривоги у столиці.