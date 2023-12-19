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У Київській області працює ППО

Київ, Вівторок 19 грудня 2023 23:16
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У Київській області працює ППО Ілюстративне фото: у Київській області Київщині працює ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Увечері 19 грудня мешканцям Київської області чутно вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

За повідомленнями на каналі, у повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у КОВА.

Співробітники закликали громадян перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час повітряної тривоги.

"Дотримуйтесь інформаційної тиші - не фіксуйте і не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в КОВА.

Атака "Шахедів" по Україні

Вночі 19 грудня в частині України, зокрема в Києві та області, оголосили повітряну тривогу через запуск росіян "Шахедів". У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛ у Київській області.

Раніше ми повідомляли, що 16 грудня росіяни запустили Україною 31 "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 30 ворожих цілей.

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