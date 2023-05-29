Нічна атака РФ: у Київській та інших областях працює ППО

Робота ППО в Київській області

"На підступах до Києва та в області працює ППО", - зазначають у Київській міській військовій адміністрації.

Жителів попередили в ОВА, що в області небезпека застосування ворожих БпЛА. Громадян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Робота ППО у Вінницькій області

Російські війська продовжують завдавати ударів з повітря по території України. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони у Вінницькій області.

"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Робота ППО в Одеській області

Сили протиповітряної оборони працюють в Одеській області. Попереджають, що можливі декілька хвиль російських атаки.

"Іде бойова робота. Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО. Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками", - зазначають в ОК "Південь".

Також, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про бойову роботу ППО на території області.

Небезпека російських атак