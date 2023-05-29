Нічна атака РФ: у Київській та інших областях працює ППО

У деяких областях України сьогодні вночі, 29 травня, працюють сили протиповітряної оборони. У низці регіонів оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської МВА.
Робота ППО в Київській області
"На підступах до Києва та в області працює ППО", - зазначають у Київській міській військовій адміністрації.
Жителів попередили в ОВА, що в області небезпека застосування ворожих БпЛА. Громадян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Робота ППО у Вінницькій області
Російські війська продовжують завдавати ударів з повітря по території України. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони у Вінницькій області.
"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Робота ППО в Одеській області
Сили протиповітряної оборони працюють в Одеській області. Попереджають, що можливі декілька хвиль російських атаки.
"Іде бойова робота. Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО. Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками", - зазначають в ОК "Південь".
Також, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про бойову роботу ППО на території області.
Небезпека російських атак
Вночі, 29 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи зазначають про загрозу атаки ударними дронами, а також про злет на території РФ літаків - носіїв ракет.
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