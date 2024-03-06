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У Київській області ППО працює по російських дронах-камікадзе

Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні.

Крім того, жителів просять дотримуватися інформ-тиші та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в КОВА.

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, з вечора і наразі вночі 4 та 5 березня відповідно російські загарбники запускають по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" у кілька хвиль та груп. Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, а повітряна тривога оголошена на більшій частині країни.

Також повідомлялося, що близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Місцевих жителів просили залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Крім того, "Шахеди" були зафіксовані на півночі України - у напрямку, зокрема Київської, Чернігівської та Сумської областей, а також у інших регіонах.

У командуванні Повітряних сил о 00:56 повідомили, що "Шахеди" ворога на півночі Київщини летять у напрямку Житомирщини, з Чернігівщини - північно-західним курсом, на сході Черкащини - курсом на захід. Крім того, групи дронів на Хмельниччині - у напрямку Тернопільщини. Ще 3 групи "Шахедів" на Вінниччині - курсом на захід, а також групи БпЛА на Харківщині - наближаються до Харкова.

Загроза балістики

Також у Повітряних силах попередили, що є загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння зі сходу

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Київська областьПВОАтака дронів