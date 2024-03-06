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В Киевской области ПВО работает по российским дронам-камикадзе

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области работают силы и средства противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении.

Кроме того, жителей просят соблюдать информ-тишину и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - передали в КОВА.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Напомним, с вечера и ночью 4 и 5 марта соответственно российские захватчики запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" в несколько волн и групп. Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, а воздушная тревога объявлена на большей части страны.

Также сообщалось, что около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе раздались взрывы. Перед тем в командовании Воздушных сил предупреждали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении города. В Одессе также начали работу силы и средства противовоздушной обороны. Местных жителей просили оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Кроме того, "Шахеды" были зафиксированы на севере Украины - в направлении, в частности, Киевской, Черниговской и Сумской областей, а также в других регионах.

В командовании Воздушных сил в 00:56 сообщили, что "Шахеды" врага на севере Киевщины летят в направлении Житомирской области, с Черниговщины - северо-западным курсом, на востоке Черкасской области - курсом на запад. Кроме того, группы дронов в Хмельницкой области - в направлении Тернопольской области. Еще 3 группы "Шахедов" в Винницкой области - курсом на запад, а также группы БпЛА в Харьковской области - приближаются к Харькову.

Угроза баллистики

Также в Воздушных силах предупредили, что есть угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения с востока.

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Киевская областьПВОАтака дронов