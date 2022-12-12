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У Київській області повністю знеструмлені 14 населених пунктів

Фото: у Київській області 14 населених пунктів без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області через негоду 14 населених пунктів залишилися без світла. Ще 37 населених пунктів знеструмлені частково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

"Протягом 11-12 грудня у Київській області спостерігається погіршення погодних умов. Негода вже стала причиною аварійних відключень світла. Наші спеціалісти вже повернули світло у 20 населених пунктів, які були знеструмлені повністю та 57 - частково", - йдеться у повідомленні.

Через пориви вітру повністю знеструмлені 22 лінії електропередач та ще 10 - частково, а також 525 трансформаторних підстанцій. На місцях аварій працюють ремонтні бригади.

Синоптики попереджають, що сьогодні у Київській області очікується дощ з мокрим снігом, ожеледь, пориви вітру до 12 метрів на секунду.

Нагадаємо, Київ зранку засипає снігом, тому водіїв закликають не виїжджати у місто на власному транспорті.

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