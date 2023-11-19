У Київській області пошкоджений інфраструктурний об’єкт через атаку дронів

Росіяни другу добу поспіль атакують Київську область дронами-камікадзе. У регіоні був пошкоджений інфраструктурний об’єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.
Повітряна тривога у Київській області цієї ночі тривала майже 5 годин. Там працювала протиповітряна оборона.
"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Який саме об'єкт був пошкоджений, місцева влада не розкриває. Внаслідок удару спалахнула пожежа, її вже ліквідували. На місці "прильоту" працюють екстрені служби та оперативні групи.
Росія в ніч на 19 листопада випустила з Курської області 20 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників.
Вибухи цієї ночі лунали у Київській, Полтавській, Черкаській та Сумській областях. У Черкаській області через атаку були незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.
На підльоті до столиці знищили всі ворожі цілі. У Києві руйнувань та постраждалих немає.
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