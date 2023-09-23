У Київській області у посадовця військкомату знайшли арсенал зброї (фото)

За даними слідства, військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області незаконно зберігав зброю і снаряди. Проведено 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі.

Правоохоронці вилучили автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Слідство встановлює канали надходження зброї та причетних до цього осіб.

Військовому оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Фото: у Київській області у посадовця військкомату знайшли арсенал зброї (t.me/press_kobl)

Корупція у військкоматах

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів по всій Україні провели перевірки військкоматів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всій обласних воєнкомів.

Так, нещодавно у Києві викрили чиновників військово-лікарських комісій, які за хабарі допомагали уникнути призову.

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