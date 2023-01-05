У Київській області попередили про вибухи: в чому причина

"Сьогодні, 5 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що мешканців Івано-Франківської області сьогодні також попередили про вибухи.

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