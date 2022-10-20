UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області почалися віялові відключення електроенергії: оприлюднено графік

Фото: у Київській області почалися віялові відключення електроенергії  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Київській області з 19 жовтня почалися віялові відключення електроенергії. Відключення триватимуть по чотири години та будуть повторюватися протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК "Укренерго" впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 23.34 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо "Укренерго" не скасує застосування стабілізаційних відключень.

"Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00", - зазначили в компанії.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційний відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується тільки у разі якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Тижневий графік передбачає відключення електроенергії тричі на день по чотири години для районів області. Усі райони області поділені на дві групи.

Згідно з повідомленням, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перелідключення електропостачання між групами.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" повідомила, що відключення світла по всій Україні 20 жовтня 2022 будуть почергові. Очікується, що обмеження вводитимуться не більше ніж на 4 години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія