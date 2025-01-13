У Київській області побудували нові фортифікації (фото)

У Київській області побудовано нові фортифікації, які вже готові для несення служби й використання в оборонних завданнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку виконувача обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.
За словами Калашника, цими вихідними він провів інспекцію виконання будівельних робіт військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у Київській області. Як він розповів, роботи виконувались під координацією військового командування й наразі готові для несення служби.
Фото: у Київській області побудували нові фортифікації (facebook.com/mykola.kalashnyk)
"Саме оборонці визначали де, що і як має бути збудовано для максимальної ефективності у стримуванні ворога. Стратегічно важливі конструкції стануть надійним щитом області. Така системна робота зміцнює обороноздатність регіону та посилює безпеку мешканців Київської області", - додав він.
Фортифікації - це інженерні споруди, зведені для захисту територій, військових об’єктів чи населених пунктів від нападу. Вони можуть включати укріплення, бастіони, бункери, траншеї, оборонні мури та інші конструкції, що ускладнюють доступ до стратегічних об’єктів і підвищують обороноздатність.
Ще торік, у 2024-му, в ОВА відзначали, що захист кордонів є однією з головних цілей політики безпеки. В кінці березня стало відомо про встановлення 10 тисяч бетонних пірамід у Київській області.
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