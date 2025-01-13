У Київській області побудували нові фортифікації (фото)

За словами Калашника, цими вихідними він провів інспекцію виконання будівельних робіт військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у Київській області. Як він розповів, роботи виконувались під координацією військового командування й наразі готові для несення служби.

Фото: у Київській області побудували нові фортифікації (facebook.com/mykola.kalashnyk)

"Саме оборонці визначали де, що і як має бути збудовано для максимальної ефективності у стримуванні ворога. Стратегічно важливі конструкції стануть надійним щитом області. Така системна робота зміцнює обороноздатність регіону та посилює безпеку мешканців Київської області", - додав він.