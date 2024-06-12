Після нічної атаки росіян 12 червня на території Київської області поліцейські виявили фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вони можуть здетонувати від найменшого руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції в Київській області.
"Вранці, 12 червня, у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху", - зазначили у поліції.
Правоохоронці радять мешканцям області утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів. Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.
Зазначається, що фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.
Фото: у Київській області після обстрілу РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів (t.me/kyivregionpolice)
Вночі 12 червня російські війська атакували Київську область ракетами та ударними дронами.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте через падіння уламків сталася пожежа на промисловому об'єкті. Одна людина отримала поранення.
Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.
В іншому районі області загорілося складське приміщення.
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