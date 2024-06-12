"Вранці, 12 червня, у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху", - зазначили у поліції.

Правоохоронці радять мешканцям області утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів. Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Зазначається, що фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.

Фото: у Київській області після обстрілу РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів (t.me/kyivregionpolice)