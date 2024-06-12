UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області після обстрілу РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів

Фото: у Київській області після обстрілу РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Тетяна Степанова

Після нічної атаки росіян 12 червня на території Київської області поліцейські виявили фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вони можуть здетонувати від найменшого руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції в Київській області.

"Вранці, 12 червня, у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху", - зазначили у поліції.

Правоохоронці радять мешканцям області утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів. Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його. 

Зазначається, що фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.

 

Фото: у Київській області після обстрілу РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів (t.me/kyivregionpolice)

Обстріл Київської області 12 червня

Вночі 12 червня російські війська атакували Київську область ракетами та ударними дронами.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте через падіння уламків сталася пожежа на промисловому об'єкті. Одна людина отримала поранення.

Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.

В іншому районі області загорілося складське приміщення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніРакетна атака