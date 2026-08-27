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У Київській області після атаки РФ спалахнули склади: що відомо

09:25 27.08.2026 Чт
1 хв
Перші деталі події вже повідомила влада
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: пожежа на складах під Києвом (ДСНС)

Російські війська протягом ночі атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок удару виникла пожежа на складі, також пошкоджено кілька об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

Повідомляється, що російські війська всю ніч завдавали ударів по регіону. У Бориспільському районі внаслідок атаки спалахнули складські приміщення.

На місці працюють необхідні служби, які продовжують ліквідувати наслідки пожежі.

Що пошкоджено

Крім того, пошкодження зазнали складські приміщення у Фастівському районі. Ще кілька об'єктів постраждали в інших районах Київської області: по одному приватному будинку пошкоджено у Броварському та Вишгородському районах.

За попередньою інформацією серед громадянського населення постраждалих немає.

У мережі пишуть, що, можливо, удару було завдано по складах Rozetka і Fozzy. Також мешканці Київської області стверджують, що можливо горить "Епіцентр". Однак, офіційної інформації на момент виходу матеріалу немає.

Нагадуємо, що 27 серпня в Благовіщенську Республіки Башкортостан спалахнув склад російського маркетплейсу Ozon. Пожежа сталася після повідомлень про прильоти, проте офіційної інформації про причину займання поки що немає.

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