У Київській області після атаки дронів горів готельно-ресторанний комплекс

У Київській області в результаті дронової атаки цієї ночі сталася пожежа на території готельно-ресторанного комплексу. Займання вже було ліквідоване.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Уточнюється, що це вогняний інцидент стався у Броварському районі. Причиною пожежі названо падіння уламків безпілотника противника.

"У Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Також зазначається, що в результаті події обійшлося без жертв та постраждалих.

. "Вогнеборці приборкали полум'я", - додали надзвичайники.

Крім того, у ДСНС оприлюднили відео та фото з місця пожежі, та показали, як тривали роботи з ліквідації пожежі через ворожу дронову атаку.

Зауважимо, що цієї ночі у Київській області через російську атаку із застосуванням ударних безпілотників тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони. Ворожі дрони-камікадзе почали збивати ще близько першої години ночі. А про відбій тривоги було оголошено близько 02:20.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, через чергову дронову атаку з боку російських окупантів вибухи лунали у різних областях України у кількох містах.

Так, під масовану атаку БПЛА потрапили Полтава, а також Одеса та Харків зазнали дронових ударів знову, як і напередодні.

Відомо, що в усіх цих містах в результаті обстрілів сталися пожежі, були атаковані об'єкти цивільної інфраструктури, в Полтаві та Одесі були постраждалі.

Читайте детальніше про наслідки дронових ударів в окремих матеріалах про ситуацію в Одесі, Харкові та Полтаві.