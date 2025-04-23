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В Киевской области после атаки дронов горел гостинично-ресторанный комплекс

Среда 23 апреля 2025 07:34
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В Киевской области после атаки дронов горел гостинично-ресторанный комплекс Фото: последствия дроновой атаки в Киевской области 23 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в результате дроновой атаки этой ночью произошел пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса. Возгорание уже было ликвидировано.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уточняется, что это огненный инцидент произошел в Броварском районе. Причиной пожара названо падение обломков беспилотника противника.

"В Броварском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что в результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших.

"Пожарные потушили пламя", - добавили чрезвычайники.

Кроме того, в ГСЧС обнародовали видео и фото с места пожара, и показали, как продолжались работы по ликвидации пожара из-за вражеской дроновой атаки.

Заметим, что этой ночью в Киевской области из-за российской атаки с применением ударных беспилотников продолжалась работа сил и средств противовоздушной обороны. Вражеские дроны-камикадзе начали сбивать еще около часа ночи. А об отбое тревоги было объявлено около 02:20.

В Киевской области после атаки дронов горел гостинично-ресторанный комплекс

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, из-за очередной дроновую атаку со стороны российских оккупантов взрывы раздавались в разных областях Украины в нескольких городах.

Так, под массированную атаку БПЛА попали Полтава, а также Одесса и Харьков подверглись дроновым ударам снова, как и накануне.

Известно, что во всех этих городах в результате обстрелов произошли пожары, были атакованы объекты гражданской инфраструктуры, в Полтаве и Одессе были пострадавшие.

Читайте подробнее о последствиях дроновых ударов в отдельных материалах о ситуации в Одессе, Харькове и Полтаве.

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Киевская область Броварской район Пожар Атака дронов
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