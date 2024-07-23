У Київській області перевіряють продуктові магазини
На тлі частих відключень електроенергії Бориспільському районі Київської області фахівці перевіряють умови зберігання та продажу харчових продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
Як зазначається, перевірки проводять для недопущення виникнення інфекцій у людей, поява яких може бути спричинена перебоями в електропостачанні, а також відсутності в деяких торговельних мережах альтернативних джерел електроживлення холодильників та морозильних камер.
Зокрема, спеціалісти Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району провели роз’яснювальну роботу серед операторів ринку щодо дотримання ними температурних режимів під час обігу харчових продуктів.
"Операторам ринку з виробництва та обігу харчових продуктів наголошено на необхідності забезпечення належного температурного режиму під час зберігання харчових продуктів, продовольчої сировини, необхідності використовувати альтернативні засоби електроенергії (бензинові або дизельні генератори, сонячні (акумуляторні) батареї, портативні електростанції тощо) та адаптувати роботу підприємства до графіків відключень електроенергії", - повідомили у Держпродспоживслужбі.
Фото: у Київській області перевіряють продуктові магазини (facebook.com/gudpssvko)
В Україні перевіряють магазини
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цього літа у магазинах та супермаркетах в Україні покупці часто помічають, що продукти харчування погано охолоджені, зіпсовані чи протерміновані. Такі скарги до Держпродспоживслужби надходять щодня. Детальніше про перевірки у магазинах - у матеріалі РБК-Україна.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі в Україні вже кілька місяців діють графіки відключення електроенергії.
Так, сьогодні графіки відключення електроенергії діють протягом всієї доби. Однак у першій половині дня час відключень світла було зменшено.
Прем'єр України Денис Шмигаль повідомляв, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.
Водночас, як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.
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