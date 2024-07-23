В Киевской области проверяют продуктовые магазины
На фоне частых отключений электроэнергии в Бориспольском районе Киевской области специалисты проверяют условия хранения и продажи пищевых продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.
Как отмечается, проверки проводят для предотвращения возникновения инфекций у людей, появление которых может быть вызвано перебоями в электроснабжении, а также отсутствия в некоторых торговых сетях альтернативных источников электропитания холодильников и морозильных камер.
В частности, специалисты Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Бориспольского района провели разъяснительную работу среди операторов рынка по соблюдению температурных режимов во время обращения пищевых продуктов.
"Операторам рынка по производству и обращению пищевых продуктов отмечено необходимость обеспечения надлежащего температурного режима при хранении пищевых продуктов, продовольственного сырья, необходимости использования альтернативных средств электроэнергии (бензиновые или дизельные генераторы, солнечные (аккумуляторные) батареи, портативные электростанции и т.п.) и адаптировать работу предприятия к графикам отключений электроэнергии", - сообщили в Госпродслужбе.
Фото: в Киевской области проверяют продуктовые магазины (facebook.com/gudpssvko)
В Украине проверяют магазины
Напомним, ранее мы сообщали, что этим летом в магазинах и супермаркетах в Украине покупатели замечают, что продукты питания плохо охлаждены, испорчены или просрочены. Такие жалобы в Госпродслужбу поступают ежедневно. Подробнее о проверках в магазинах - в материале РБК-Украина.
Отключение света в Украине
Напомним, из-за дефицита в энергосистеме в Украине уже несколько месяцев действуют графики отключения электроэнергии.
Так, сегодня графики отключения электроэнергии действуют на протяжении всех суток. Однако в первой половине дня время отключений света было уменьшено.
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.
В то же время, как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.
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