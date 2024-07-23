В Киевской области проверяют продуктовые магазины

На фоне частых отключений электроэнергии в Бориспольском районе Киевской области специалисты проверяют условия хранения и продажи пищевых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.