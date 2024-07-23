ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области проверяют продуктовые магазины

Киевская область, Вторник 23 июля 2024 15:41
UA EN RU
В Киевской области проверяют продуктовые магазины Фото: в Киевской области проверяют продуктовые магазины (facebook.com/gudpssvko)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне частых отключений электроэнергии в Бориспольском районе Киевской области специалисты проверяют условия хранения и продажи пищевых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Как отмечается, проверки проводят для предотвращения возникновения инфекций у людей, появление которых может быть вызвано перебоями в электроснабжении, а также отсутствия в некоторых торговых сетях альтернативных источников электропитания холодильников и морозильных камер.

В частности, специалисты Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Бориспольского района провели разъяснительную работу среди операторов рынка по соблюдению температурных режимов во время обращения пищевых продуктов.

"Операторам рынка по производству и обращению пищевых продуктов отмечено необходимость обеспечения надлежащего температурного режима при хранении пищевых продуктов, продовольственного сырья, необходимости использования альтернативных средств электроэнергии (бензиновые или дизельные генераторы, солнечные (аккумуляторные) батареи, портативные электростанции и т.п.) и адаптировать работу предприятия к графикам отключений электроэнергии", - сообщили в Госпродслужбе.

Фото: в Киевской области проверяют продуктовые магазины (facebook.com/gudpssvko)

В Украине проверяют магазины

Напомним, ранее мы сообщали, что этим летом в магазинах и супермаркетах в Украине покупатели замечают, что продукты питания плохо охлаждены, испорчены или просрочены. Такие жалобы в Госпродслужбу поступают ежедневно. Подробнее о проверках в магазинах - в материале РБК-Украина.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме в Украине уже несколько месяцев действуют графики отключения электроэнергии.

Так, сегодня графики отключения электроэнергии действуют на протяжении всех суток. Однако в первой половине дня время отключений света было уменьшено.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

В то же время, как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Отключения света Магазины
NEWS
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины