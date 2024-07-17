У Київській області негода призвела до аварійних відключень світла

За даними ДТЕК, найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Через стихію було пошкоджено енергомережу, що своєю чергою привело до аварійних відключень.

На місці вже працюють енергетики ДТЕК та ліквідовують наслідки аварій.

"За прогнозами синоптиків завтра також очікується гроза. Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області," - сказано у повідомленні.