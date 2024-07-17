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У Київській області негода призвела до аварійних відключень світла

Ілюстративне фото: у Київській області 17 липня негода призвела до аварій в енергомережі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Через негоду вдень середи, 17 липня, у низці громад Київської області було пошкоджено енергетичної мережі. Там аварійно вимкнено електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Через стихію було пошкоджено енергомережу, що своєю чергою привело до аварійних відключень.

На місці вже працюють енергетики ДТЕК та ліквідовують наслідки аварій.

"За прогнозами синоптиків завтра також очікується гроза. Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області," - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві та Київській області оголосили штормове попередження на другу половину дня.

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