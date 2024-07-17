У Києві та області оголосили штормове попередження

У Києві та Київській області оголосили штормове попередження на другу половину дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Telegram.

За таких погодних умов можуть спостерігатися явища, які здатні:

І рівень небезпеки, також відомий як жовтий рівень, вказує на потенційно небезпечні метеорологічні явища.

При цьому синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Погода в Україні 17 липня

17 липня в Україні триматиметься надзвичайна спека, але з четверга прогнозується зниження температури. Прохолодніше буде лише в західних областях, де температура становитиме від +30 до +34 градусів.

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