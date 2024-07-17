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У Києві та області оголосили штормове попередження

Середа 17 липня 2024 10:32
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У Києві та області оголосили штормове попередження Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та Київській області оголосили штормове попередження на другу половину дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Telegram.

"У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

При цьому синоптики оголосили І рівень небезпечності.

І рівень небезпеки, також відомий як жовтий рівень, вказує на потенційно небезпечні метеорологічні явища.

За таких погодних умов можуть спостерігатися явища, які здатні:

  • Викликати певні незручності для населення, як-от сильний вітер, що може ускладнити пересування, або значний дощ, що може спричинити підтоплення.
  • Вплинути на функціонування господарського комплексу, наприклад, сильні грози можуть спричинити перебої в електропостачанні, а град - пошкодити посіви.

Погода в Україні 17 липня

17 липня в Україні триматиметься надзвичайна спека, але з четверга прогнозується зниження температури. Прохолодніше буде лише в західних областях, де температура становитиме від +30 до +34 градусів.

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