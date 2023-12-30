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У Київській області нацгвардійці вчора збили ракету зі стрілецької зброї

Фото: нацгвардійці збили ракету зі стрілецької зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Національної гвардії під час масованої атаки 29 грудня збили російську ракету зі стрілецької зброї. Це сталося у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію у Facebook.

Ворожу крилату ракету збила мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади. Після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, воїни відкрили вогонь з кулеметів.

Фото: нацгвардійці збили ракету зі стрілецької зброї (facebook.com/NGUmainpage)

Як встановили пізніше, в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось.

Додамо, що мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні минулого року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.

Масовий удар по Україні

Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві станом на 12:30 30 грудня відомо про 16 жертв внаслідок ворожої атаки. Завали складського приміщення у Шевченківському районі продовжують розбирати.

 

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