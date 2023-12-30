У Київській області нацгвардійці вчора збили ракету зі стрілецької зброї

Бійці Національної гвардії під час масованої атаки 29 грудня збили російську ракету зі стрілецької зброї. Це сталося у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію у Facebook.
Ворожу крилату ракету збила мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади. Після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, воїни відкрили вогонь з кулеметів.
Фото: нацгвардійці збили ракету зі стрілецької зброї (facebook.com/NGUmainpage)
Як встановили пізніше, в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось.
Додамо, що мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні минулого року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.
Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.
У Києві станом на 12:30 30 грудня відомо про 16 жертв внаслідок ворожої атаки. Завали складського приміщення у Шевченківському районі продовжують розбирати.
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