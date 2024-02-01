У Київській області на махінаціях з грошима спіймали чиновника військової частини

Працівники ДБР та військова контррозвідка СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби. Він намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів військової частини перед командуванням військ.

Для цього фігурант вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн гривень додаткової винагороди своїй дружині, яка є старшим солдатом цієї частини. Ці гроші він не планував реально виплачувати, а хотів перекрити заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб.

Але чиновник не простежив, а гроші реально були нараховані на картку дружини. Наразі кошти повернули військовій частині.

Правоохоронці оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Чиновнику загрожує до 10 років за гратами.

Корупційні скандали

Останнім часом в Україні майже щоденно правоохоронні органи повідомляють про викриття корупційних схем та махінацій, пов'язаних з закупками для ЗСУ, мобілізацією і т.п.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили схему, завдяки якій депутати та їх родичі отримували "білі квитки".

Також ДБР викрило схему, до якої причетні військові. Зловмисники продавали в інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ.

А вчора, 31 січня, ДБР повідомило, що викрило начальника штабу військової частини у Миколаївській області. Він незаконно виплатив підлеглим 1 млн гривень.