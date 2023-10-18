В Київській області канікули в школах розпочнуться в різний час: що відомо

"Цьогорічні осінні канікули в закладах освіти Київської області розпочнуться в різний час", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними Департаменту освіти і науки КОВА, час для канікул визначається залежно від сформованої структури, тривалості навчального року і терміну зимових канікул та рішенням педагогічної ради кожного закладу освіти окремо. Зокрема:

23-29 жовтня - 284 школи;

30 жовтня - 5 листопада - 212 закладів.

Крім того, в інші терміни канікули пройдуть ще в 4 школах.

"Змінено структуру навчального року та перенесено осінні канікули на зимовий період у 130 школах Маловільшанської, Ставищенської, Таращанської, Переяславської, Пристоличної, Дівичківської, Калинівської (Фастівського району) та Кожанської громад", - зазначають в адміністрації.

Осінні канікули в Києві

Осінні канікули в Києві мають розпочатися 23 жовтня і продовжуватись до 29 жовтня. Але в деяких ТГ-каналах почала з'являтися інформація, що насправді діти не відпочиватимуть, а замість канікул надолужуватимуть навчання. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.