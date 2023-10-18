UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Київській області канікули в школах розпочнуться в різний час: що відомо

Фото: в Київській області канікули в школах розпочнуться в різний час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Осінні канікули 2023 року у школах Київської області розпочнуться у різний час. Вони триватимуть тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Цьогорічні осінні канікули в закладах освіти Київської області розпочнуться в різний час", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними Департаменту освіти і науки КОВА, час для канікул визначається залежно від сформованої структури, тривалості навчального року і терміну зимових канікул та рішенням педагогічної ради кожного закладу освіти окремо. Зокрема:

  • 23-29 жовтня - 284 школи;
  • 30 жовтня - 5 листопада - 212 закладів.

Крім того, в інші терміни канікули пройдуть ще в 4 школах.

"Змінено структуру навчального року та перенесено осінні канікули на зимовий період у 130 школах Маловільшанської, Ставищенської, Таращанської, Переяславської, Пристоличної, Дівичківської, Калинівської (Фастівського району) та Кожанської громад", - зазначають в адміністрації.

Осінні канікули в Києві

Осінні канікули в Києві мають розпочатися 23 жовтня і продовжуватись до 29 жовтня. Але в деяких ТГ-каналах почала з'являтися інформація, що насправді діти не відпочиватимуть, а замість канікул надолужуватимуть навчання. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа