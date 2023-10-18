В Киевской области каникулы в школах начнутся в разное время: что известно

Осенние каникулы 2023 в школах Киевской области начнутся в разное время. Они продлятся неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
"В этом году осенние каникулы в учебных заведениях Киевской области начнутся в разное время", - говорится в сообщении.
Так, по данным Департамента образования и науки КОВА, время для каникул определяется в зависимости от сложившейся структуры, продолжительности учебного года и срока зимних каникул и решением педагогического совета каждого учебного заведения отдельно. В частности:
Кроме того, в другие сроки каникулы пройдут еще в 4 школах.
"Изменена структура учебного года и перенесены осенние каникулы на зимний период в 130 школах Маловильшанской, Ставищенской, Таращанской, Переяславской, Пристоличной, Девичковской, Калиновской (Фастовского района) и Кожанской общин", - отмечают в администрации.
Осенние каникулы в Киеве должны начаться 23 октября и продолжаться до 29 октября. Но в некоторых ТГ-каналах начала появляться информация, что на самом деле дети не будут отдыхать, а вместо каникул будут наверстывать обучение. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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