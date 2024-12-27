У Київській області іде робота ППО через атаку "Шахедів"

Про збиття БПЛА противника захисниками неба в адміністрації поінформували о 02.10.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА.

Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. А також закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - передали в адміністрації.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ заявили про рух безпілотників противника з Полтавської області у бік Київської області.

Оновлено: ворожі дрони помічені біля Києва

У Повітряних силах о 02:26 заявили, що декілька груп ударних безпілотників противника фіксуються на південь від Києва.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 26 грудня, був зафіксований запуск російськими окупантами безпілотників у бік України під час чергового повітряного удару. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вже після опівночі, 27 грудня, військові розповіли про нові групи ворожих БПЛА, які зайшли у повітряний простір країни з північного напрямку.