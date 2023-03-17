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В Київській області хлопець підірвав гранату в квартирі, отримав важкі поранення

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П'ятниця 17 березня 2023 15:57
В Київській області хлопець підірвав гранату в квартирі, отримав важкі поранення Фото: в Київській області хлопець підірвав гранату в квартирі, отримав важкі поранення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області на Фастівщині 21-річний хлопець підірвав гранату у квартирі. Внаслідок вибуху отримав сильні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

Внаслідок вибуху хлопцю рознесло ліву руку.

"Мати потерпілого почула як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі", - пише начальник Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці вже виявили чеку. Тривають слідчі дії.

"Вкотре наголошую, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може коштувати життя. Якщо ви знайшли щось підозріле, одразу повідомляйте до поліції", - пише Нєбитов.

В Київській області хлопець підірвав гранату в квартирі, отримав важкі поранення

Фото: в Київській області хлопець підірвав гранату в квартирі, отримав важкі поранення (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернівцях чоловік прийшов до апеляційного суду з гранатою та травматичним пістолетом.

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