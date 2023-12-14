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У Київській області енергетиків перевели на посилений режим: названа причина

Фото: у Київській області енергетиків перевели на посилений режим (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Київській області 14 грудня погіршиться. Тому енергетиків переводять на посилений режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

"Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні та Києві

В Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні українцям потрібно чекати опадів. На півночі та сході очікуються помірний мокрий сніг, місцями можливий дощ. 

Крім того, на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у більшості областей від -1 до +4 градусів, а на півдні вдень до +13.

Київ сьогодні теж накриє мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +2 градусів.

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