У Київській області енергетиків перевели на посилений режим: названа причина

Погода у Київській області 14 грудня погіршиться. Тому енергетиків переводять на посилений режим роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.
"Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні та Києві
В Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні українцям потрібно чекати опадів. На півночі та сході очікуються помірний мокрий сніг, місцями можливий дощ.
Крім того, на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень у більшості областей від -1 до +4 градусів, а на півдні вдень до +13.
Київ сьогодні теж накриє мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +2 градусів.
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