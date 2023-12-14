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В Киевской области энергетиков перевели на усиленный режим: названная причина

Фото: в Киевской области энергетиков перевели на усиленный режим (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киевской области 14 декабря ухудшится. Поэтому энергетиков переводят на усиленный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра.

"Из-за этого энергетики переходят на усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", - говорится в сообщении.

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В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня украинцам следует ожидать осадков. На севере и востоке ожидается умеренный мокрый снег, местами возможен дождь.

Кроме того, на дорогах гололедица и налипание мокрого снега. В южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в большинстве областей от -1 до +4 градусов, а на юге днем до +13.

Киев сегодня тоже накроет мокрый снег и дождь. Столбики термометров покажут в течение суток от 0 до +2 градусов.

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