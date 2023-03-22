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В Київській області дрони атакували цивільний об'єкт: троє жертв, 7 поранених

Фото: у Київській області 22 березня дрони атакували цивільний об'єкт (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки дронами вночі на середу, 22 березня, було пошкоджено цивільний об'єкт, почалася пожежа. Троє людей загинули, 7 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

"Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники", - додали в КОВА.

Як повідомлялось, у Київській області вночі 22 березня було чути вибухи. Повідомлялось про роботу українських сил протиповітряної оборони у регіоні.

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Київська область