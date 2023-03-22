В Киевской области дроны атаковали гражданский объект: трое жертв, 7 раненых

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, в Киевской области ночью 22 марта были слышны взрывы. Сообщалось о работе украинских сил противовоздушной обороны в регионе.