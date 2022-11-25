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В Київській області декілька сімей отруїлись чадним газом через генератор, є загиблий

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П'ятниця 25 листопада 2022 12:04
В Київській області декілька сімей отруїлись чадним газом через генератор, є загиблий Фото: в Київській області декілька сімей отруїлись чадним газом через генератор, є загиблий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У селі Бобриця Київської області сім'я отруїлась чадним газом через неправильну експлуатацію електрогенератора. Є загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерала Андрія Нєбитова.

Як відзначив Нєбитов, родина використовувала електрогенератор прямісінько у приміщенні. Внаслідок отруєння загинув чоловік, його дружину лікарі встигли госпіталізувати.

Ще один інцидент стався в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу погано стало 72-річній жінці, а потім її 4-річній онучці. Також стан погіршився у 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

"Вкотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя", - пише Нєбитов.

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