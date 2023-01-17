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У Київській області четверо дітей провалилися під кригу: одна дівчинка загинула

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Київська область, Вівторок 17 січня 2023 18:15
У Київській області четверо дітей провалилися під кригу: одна дівчинка загинула Фото: у Київській області четверо дітей провалилися під кригу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 17 січня, у Київській області на річці Рось під кригу провалилось четверо дітей: двох врятовано, одна дівчинка загинула, пошуки четвертої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на річці Рось на льоду провалилось четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 та 2010 року народження.

Повідомляється, що третю дівчинку дістали рятувальники, але дитина померла в лікарні.

Наразі тривають пошуки четвертої дитини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що У Нововолинську троє школярів провалилися під кригу і більше пів години провели у крижаній воді. Двох дітей вдалося врятувати, і медики чотири години боролися за їхнє життя в реанімації.

Також раніше ми писали, що у Києві в Дарницькому районі поліцейські врятували жінку, яка разом із собакою провалилась під лід.

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Київська область ДСНС крига
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