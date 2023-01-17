У Київській області четверо дітей провалилися під кригу: одна дівчинка загинула

У вівторок, 17 січня, у Київській області на річці Рось під кригу провалилось четверо дітей: двох врятовано, одна дівчинка загинула, пошуки четвертої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на річці Рось на льоду провалилось четверо дітей", - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 та 2010 року народження. Повідомляється, що третю дівчинку дістали рятувальники, але дитина померла в лікарні. Наразі тривають пошуки четвертої дитини.