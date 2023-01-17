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В Киевской области четверо детей провалились под лед: одна девочка погибла

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Киевская область, Вторник 17 января 2023 18:15
В Киевской области четверо детей провалились под лед: одна девочка погибла Фото: в Киевской области четверо детей провалились под лед (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 17 января, в Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей: двое спасены, одна девочка погибла, поиски четвертого продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на реке Рось на льду провалилось четверо детей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мимо реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девочек 2008 и 2010 года рождения.

Сообщается, что третью девочку достали спасатели, но ребенок скончался в больнице.

В данный момент продолжаются поиски четвертого ребенка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики четыре часа боролись за их жизнь в реанимации.

Также ранее мы писали, что в Киеве в Дарницком районе полицейские спасли женщину, которая вместе с собакой провалилась под лед.

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