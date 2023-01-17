В Киевской области четверо детей провалились под лед: одна девочка погибла

Во вторник, 17 января, в Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей: двое спасены, одна девочка погибла, поиски четвертого продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на реке Рось на льду провалилось четверо детей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мимо реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девочек 2008 и 2010 года рождения.

Сообщается, что третью девочку достали спасатели, но ребенок скончался в больнице.

В данный момент продолжаются поиски четвертого ребенка.