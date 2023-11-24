У Київській області через вибух газового балона постраждала одна людина

У приватному житловому будинку у Київській області вибухнув газовий балон у п'ятницю, 24 листопада. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомили рятувальники, подія сталася у приватному житловому будинку в селі Жуківці Обухівського району.
За попередньою інформацією, постраждала людина. Також зруйновано будинок.
Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час експлуатації газових балонів.
Нагадаємо, у жовтні у 8-квартирному житловому будинку у Чернівцях стався вибух через витік газу на першому поверсі. Через це травмувалися дві людини.
Раніше у серні у багатоквартирному будинку у Полтаві також стався вибух. Причиною, ймовірно, був витік газу.
А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. За інформацією ДСНС, зруйновано чотири квартири та ще шість пошкоджено. Також відомо про трьох загиблих людей та дев'ятьох постраждалих.
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