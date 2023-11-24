У Київській області через вибух газового балона постраждала одна людина

Як повідомили рятувальники, подія сталася у приватному житловому будинку в селі Жуківці Обухівського району.

За попередньою інформацією, постраждала людина. Також зруйновано будинок.

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час експлуатації газових балонів.

Вибухи газу в Україні

Нагадаємо, у жовтні у 8-квартирному житловому будинку у Чернівцях стався вибух через витік газу на першому поверсі. Через це травмувалися дві людини.

Раніше у серні у багатоквартирному будинку у Полтаві також стався вибух. Причиною, ймовірно, був витік газу.

А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. За інформацією ДСНС, зруйновано чотири квартири та ще шість пошкоджено. Також відомо про трьох загиблих людей та дев'ятьох постраждалих.