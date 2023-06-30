У Київській області бригади ДТЕК переводять у посилений режим роботи через негоду

Як повідомили у відомстві, бригади будуть працюватимуть цілодобово. Це допоможе якомога швидше ліквідувати наслідки негоди, що накрила Київську область о другій половині дня четверга, 30 червня.

"Сильні вітер і дощ призвели до часткових локальних відключень у Бучанському, Обухівському, Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах. Докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджали жителів Києва та області про погіршення погоди та можливі грози.

Також українців попередили, що на лівобережній частині можливі шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

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