У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла

"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне", - написав він.

Повідомляється, що о 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", - додав Олексій Кулеба.