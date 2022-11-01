UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла

Фото: у Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне", - написав він.

Повідомляється, що о 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", - додав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вранці 31 жовтня Російська Федерація вдалась до масованого удару по території України. В низці областей пролунали вибухи, були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім того, окупанти вранці 31 жовтня завдали ракетних ударів по Київській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьЕлектроенергія