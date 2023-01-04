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У Київській міській електричці запрацювала оплата банківською карткою

Фото: у Київській міській електричці запрацювала оплата банківською карткою (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізниця".

"Тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати - треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з’являться у всіх касирів найближчими тижнями.

Окрвм того, пасажири Київської кільцевої електрички також можуть зручно купувати квитки в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що скоро оплату за проїзд в міських електричках можна буде здійснити за допомогою мобільного телефону або спеціальної картки.

Також раніше ми писали, що після того, як у наземному транспорті Києва запровадили безготівкову оплату, мешканці столиці просять владу забезпечити оплату карткою у маршрутках.

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КиївУкрзалізниця