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В Киевской городской электричке заработала оплата банковской картой

Фото: в Киевской городской электричке заработала оплата банковской картой (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" запустила в тестовом режиме оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карте и устройствам с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализныця".

"Теперь на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайная, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец и Вышгород с функцией бесконтактной оплаты", - говорится в сообщении.

Для того чтобы оплатить проезд, достаточно приложить банковскую карту, транспортную карту или устройство с NFC к валидатору, а чтобы подтвердить осуществление оплаты - нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели.

Кроме того, пассажиры Киевской кольцевой электрички также могут удобно покупать билеты в чат-ботах "Укрзализныци" у Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что скоро оплату за проезд в городских электричках можно будет осуществить с помощью мобильного телефона или специальной карты.

Также ранее мы писали, что после того, как в наземном транспорте Киева ввели безналичную оплату, жители столицы просят власть обеспечить оплату картой в маршрутках.

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КиевУкрзализныця