Киевский метрополитен планирует меры от падения пассажиров на колеи: ответ КГГА

В киевском метро участились случаи падения пассажиров на колеи – в июне 2024 года произошло три таких инцидента. В связи с этим на сайте Киевсовета зарегистрирована петиция об установке защитных экранов на станциях.

Что в столичном метрополитене планируют делать, чтобы предупредить падение людей на колеи, в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако .

В киевском метро в июне на колеи упали три человека, один из которых погиб. На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию об установке защитных экранов на станциях метрополитена, чтобы предотвратить трагические случаи.

Как сообщили в КГГА, в метрополитене разрабатывают дополнительные меры, чтобы снизить случаи падения пассажиров на пути метро. В частности:

усилят информирование о правилах поведения пассажиров на платформе;

будут созданы дополнительные предупреждающие знаки (наклейки) по осторожности при ожидании поезда на полу платформ отдельных станций, перед ограничительной линией;

усилят визуальный контроль за состоянием пассажиров на контрольно-пропускных пунктах станций.

Фото: Станция киевского метрополитена (gettyimages.com)

Также в "Киевском метрополитене" дополнительно прорабатывают вопросы возможности установки защитных экранов с учетом пассажиропотоков, конструктивных и архитектурно-планировочных характеристик станций.