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Київський фунікулер закривають на ремонт

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Київ, Середа 19 липня 2023 13:47
Київський фунікулер закривають на ремонт Фото: київський фунікулер закривають на ремонт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Київський фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт. Він триватиме з 20 липня по 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, фахівці відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали, а ще обстежать троси, контактну мережу та частково замінять шпали. Також виконають поточний ремонт вагонів.

Наприкінці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Фунікулер у Києві

Нагадаємо, що минулої весни під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.

Після чого у червні минулого року фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. І вже із жовтня він відновив свою роботу після планового ремонту.

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