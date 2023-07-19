Київський фунікулер закривають на ремонт

Київський фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт. Він триватиме з 20 липня по 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, фахівці відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали, а ще обстежать троси, контактну мережу та частково замінять шпали. Також виконають поточний ремонт вагонів. Наприкінці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням. Фунікулер у Києві Нагадаємо, що минулої весни під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки. Після чого у червні минулого року фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. І вже із жовтня він відновив свою роботу після планового ремонту.