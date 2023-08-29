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Київський бізнесмен перерахував до бюджету РФ понад 50 млн рублів. Йому оголосили підозру

Київ, Вівторок 29 серпня 2023 14:52
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Київський бізнесмен перерахував до бюджету РФ понад 50 млн рублів. Йому оголосили підозру Фото: СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України повідомила про підозру власнику київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії Росії. Він сплатив до бюджету держави-агресора понад 50 млн рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.

За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.

Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків. Таким чином тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів.

За даними слідства, фактичне "операційне" управління підприємствами, зокрема в Росії, здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, наразі вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

Щодо спільниці фігуранта - вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.

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