Київський бізнесмен перерахував до бюджету РФ понад 50 млн рублів. Йому оголосили підозру
Служба безпеки України повідомила про підозру власнику київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії Росії. Він сплатив до бюджету держави-агресора понад 50 млн рублів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.
За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.
Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.
Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків. Таким чином тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів.
За даними слідства, фактичне "операційне" управління підприємствами, зокрема в Росії, здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, наразі вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.
Щодо спільниці фігуранта - вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.
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