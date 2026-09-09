Київське метро змінило роботу "зеленої" гілки: що важливо знати пасажирам

Потяги «зеленої» гілки курсують за звичним маршрутом, з'єднуючи правий та лівий береги Дніпра. У КП "Київський метрополітен" уточнили, як буде організовано рух у разі підвищення рівня небезпеки.

Що зміниться при тривозі

Якщо буде оголошено червоний рівень повітряної загрози, поїзди не прямуватимуть наземною ділянкою лінії. Пасажирам доведеться вийти на підземних станціях і залишатися там, як у укритті до завершення небезпеки. У цей час рух буде організовано на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

Алгоритм стане постійним

Наразі фахівці завершують перевірку порядку дій та взаємодії між машиністами, диспетчерами та черговими співробітниками станцій. З 10 вересня цей алгоритм діятиме постійно, а за жовтого рівня загрози поїзда по "зеленій" лінії зможуть курсувати без обмежень.

Про режим роботи пасажирів інформують через оголошення у вагонах та на станціях. У метрополітені закликають уважно стежити за повідомленнями та виконувати вказівки працівників.