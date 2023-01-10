Київське "Динамо" та фонд братів Суркіс представили звіт про благодійну діяльність у 2022 році

Як зазначають у звіті, найбільш затребувана з перших днів вторгнення була евакуація населення. Зокрема, силами клубу було евакуйовано безліч людей зі східних регіонів країни, наприклад, з Краматорська.

Також клуб з Фондом братів Суркіс здійснювали фінансову підтримку ЗСУ, у тому числі шляхом закупівлі необхідних технічних засобів та предметів першої необхідності (розвідувальних дронів, транспортних засобів тощо).

Тільки за останній час було передано понад 5 тисяч тонн гуманітарного вантажу Міністерству оборони України, Державній прикордонній службі України, Службі безпеки України та незахищеним верствам населення. Загальна вартість переданого вантажу оцінюється у декілька мільйонів доларів.

Додатково зараз морем з США доставляється близько мільйона банок соку в спеціальній упаковці, які буде передано на потреби армії. Більшу частину цієї гуманітарної допомоги клуб надає у співпраці з World of Connections та Human Kindness Project.

Також після звільнення Київської області клуб підписав з Міністерством охорони здоров'я та Київською обласною військовою адміністрацією меморандум про відновлення амбулаторії у селі Гурівщина Бучанського району Київської області, яка повністю вигоріла зсередини внаслідок танкових та мінометних обстрілів.

На цей момент роботи з будівництва нової будівлі амбулаторії вже виходять на фінішну пряму й найближчим часом буде завершено.

Крім цього об'єкта ФК "Динамо" та Фонд братів Суркіс також допомогли у відновленні дитячого садка у селі Бишів Київської області, в якому вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлю, вікна, перекриття та міжкімнатні стіни.

Нещодавно "Динамо" у співпраці з нідерландською компанією Odink & Koenderink Nederland B.V. доставило до міста Богуслава Київської області потужний дизельний генератор на 550 кВт.

На стадії реалізації також знаходиться проект фонду із забезпечення всіх без винятків амбулаторій у найбільш постраждалих областях генераторами для забезпечення безперервного функціонування в умовах частих відключень електроенергії.

Також "Динамо" провело серію з 15 благодійних матчів. Це дозволило закумулювати близько 1,5 млн євро фінансових коштів для підтримки України.

У жовтні 2022 року клуб став партнером державної фандрейзингової платформи UNITED24, підписавши меморандум із Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством охорони здоров'я, за яким усі зібрані нами кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованої лікарні у Чернігові.

Ще одним аспектом благодійної діяльності стала цільова точкова допомога різним категоріям населення, які постраждали від війни. Зокрема, клуб оголосив про початок реалізації програми із благодійного фінансування лікарень, які допомагають пораненим під час військових дій, а також освітнім установам, яка отримала подяку з боку київської влади за невідкладне перерахування коштів для медустанов.

Також фонд надав фінансову підтримку щодо забезпечення умов перебування українських спортсменів-паралімпійців у Західному реабілітаційно-спортивному центрі, розташованому у Львівській області.

У серпні 2022 року Фонд братів Суркіс подбав про придбання, доставку та розподіл понад 100 тон гуманітарного вантажу для незахищених верств населення. На сьогодні загальний обсяг наданої гуманітарної допомоги становить понад 5000 тон.

Крім цього, "Динамо" надавало точкову допомогу окремим дітям із тяжкими формами хвороб.