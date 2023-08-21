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Київське "Динамо" передало партію автомобілів для ЗСУ

Понеділок 21 серпня 2023 14:21
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Київське "Динамо" передало партію автомобілів для ЗСУ Фото: київське "Динамо" передало партію автомобілів для ЗСУ (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) передав для потреб захисників партію автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

"Це - і медичний транспорт, і позашляховики. Загалом - п'ять машин. На передовій колісна техніка часто виходить із ладу через складні умови використання. Тож машин для військових - багато не буває, кажуть воїни. Нова партія авто допоможе виконувати цілий спектр бойових завдань", - зазначають в прес-службі.

Директор з розвитку ФК "Динамо" Максим Радуцький зазначив, що раніше клуб на свій розсуд привозив позашляховики. Тепер клуб отримує запити, які саме типи автомобілів потрібні як найшвидше.

"Цього разу ми підготували автомобілі під різні задачі. Це є швидка допомога повнопривідна, укомплектована дефібриляторами, глюкометрами, медикаментами, тобто вона вже готова надавати медичну допомогу. Найголовніше - вона повністю автономна, тому що ми на неї встановили сонячні батареї", - додав він.

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