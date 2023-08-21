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Киевское "Динамо" передало партию автомобилей для ВСУ

Понедельник 21 августа 2023 14:21
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Киевское "Динамо" передало партию автомобилей для ВСУ Фото: киевское "Динамо" передало партию автомобилей для ВСУ (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) передал для нужд защитников партию автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

"Это - и медицинский транспорт, и внедорожники. В общем - пять машин. На передовой колесная техника часто выходит из строя из-за сложных условий использования. Так что машин для военных - много не бывает, говорят воины. Новая партия авто поможет выполнять целый спектр боевых" задач", - отмечают в пресс-службе.

Директор по развитию ФК "Динамо" Максим Радуцкий отметил, что ранее клуб по своему усмотрению привозил внедорожники. Теперь клуб получает запросы, какие именно типы автомобилей нужны как можно быстрее.

"На этот раз мы подготовили автомобили под разные задачи. Это скорая помощь полноприводная, укомплектованная дефибрилляторами, глюкометрами, медикаментами, то есть она уже готова оказывать медицинскую помощь. Самое главное - она полностью автономна, потому что мы на нее установили солнечные батареи", - добавил он. .

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