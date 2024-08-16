UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київська штурмова бригада отримала від громади столиці 600 "Мавіків" та FPV-дронів, - Кличко

Фото: 5 київська штурмова бригада отримала від громади Києва 600 "Мавіків" та FPV-дронів (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці 600 безпілотників різних типів бійцям 5 окремої штурмової Київської бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Передав від громади столиці чергову партію допомоги нашим захисникам на фронт. До бійців 5-ї окремої київської штурмової бригади вирушили на Донбас 600 БпЛА. Із них 300 10-дюймових FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів MAVIC", - написав Віталій Кличко. 

Мер Києва зазначив, що наприкінці липня він вкотре відвідував військових на передовій і тоді передав 5 штурмовій ще 250 БпЛА різних типів.

"Сьогодні, коли ситуація на фронті дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні підтримка й допомога. І ми робимо все можливе, щоб забезпечувати бійців необхідним обладнанням і спорядженням та наближати Перемогу", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав 4 бригади на Харківському напрямку та на Донбасі і передав від громади Києва близько 500 дронів та системи РЕБ.

Також на початку серпня Кличко передав від Київської громади 1200 БПЛА різних типів та 60 автомобільних систем РЕБ бійцям 112 окремої бригади тероборони Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоДрони